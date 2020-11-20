Lada Niva готовится к рестайлингу. На АвтоВАЗе собрали первый образец

Когда стало известно, что Niva нова станет частью семьи Lada, многие надеялись на то, что вместе с этим знаменательным событием внедорожник получит пересмотренную внешность. Но было решено обойтись сменой шильдика, повлекшим за собой лишь изменение дизайна решётки радиатора. Рестайлинг АвтоВАЗ приберёг на потом…

По информации AvtoVAZ News, на АО "Лада Запад Тольятти", который ранее именовался GM-AvtoVAZ, был собран прототип рестайлингового Lada Niva. Автомобиль отличается от текущей версии модели фарами, капотом, крыльями, бамперами и накладками на боковых частях кузова. Машину отправят в научно-технический центр АвтоВАЗа, начнётся процесс тестирования.

Когда обновлённый Lada Niva выйдет на рынок, не уточняется. Если это действительно рестайлинг, то можно предположить, что это случится уже 2021 году.

Ранее "РГ" рассказывала, когда появится новое поколение Lada Niva. Нельзя исключать, что прототип, о котором сообщили инсайдеры, является представителем второй генерации внедорожника.

Ответ на вопрос, что же всё-таки за автомобиль был собран на "Лада Запад Тольятти", появится только после появления "шпионских" фото тестовых образцов модели.