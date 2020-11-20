Под Владимиром задержан похититель первоклассника

Владимирская полиция освободила семилетнего мальчика, которого похитил и полтора месяца удерживал у себя дома 26-летний житель деревни Макариха. Похититель задержан, сообщили в УМВД по региону.

Напомним, ребенок пропал 28 сентября - ушел утром в школу из дома в селе Горки и обратно не вернулся. Школа находится в райцентре Камешково - как рассказали очевидцы, после уроков мальчик вместе с одноклассниками сел в школьный автобус, но дома не появился.

Искали первоклассника правоохранители, односельчане и специалисты отряда "Лиза Алерт" - они использовали квадрокоптеры с тепловизорами, легкий самолет и болотоходы, - но безрезультатно. Помощь пришла от коллег из-за рубежа

- Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России получили по каналам Интерпола сообщения о публикациях в теневом сегменте Сети, где упоминалось о мужчине, удерживающем у себя семилетнего мальчика. Информацию проверили и при помощи Росгвардии провели операцию в Макарихе.