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20.11.2020 09:33
Рубрика: Происшествия

Под Владимиром задержан похититель первоклассника

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Владимирская полиция освободила семилетнего мальчика, которого похитил и полтора месяца удерживал у себя дома 26-летний житель деревни Макариха. Похититель задержан, сообщили в УМВД по региону.

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Напомним, ребенок пропал 28 сентября - ушел утром в школу из дома в селе Горки и обратно не вернулся. Школа находится в райцентре Камешково - как рассказали очевидцы, после уроков мальчик вместе с одноклассниками сел в школьный автобус, но дома не появился.

Искали первоклассника правоохранители, односельчане и специалисты отряда "Лиза Алерт" - они использовали квадрокоптеры с тепловизорами, легкий самолет и болотоходы, - но безрезультатно. Помощь пришла от коллег из-за рубежа

- Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России получили по каналам Интерпола сообщения о публикациях в теневом сегменте Сети, где упоминалось о мужчине, удерживающем у себя семилетнего мальчика. Информацию проверили и при помощи Росгвардии провели операцию в Макарихе.

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