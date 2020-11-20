Пропавший владимирский первоклассник найден живым

Во Владимирской области живым найден семилетний мальчик, пропавший 28 сентября в Камешковском районе.

"На службу ЕДДС поступил звонок, что нашелся в [деревне] Макарихе. Больше ничего не знаем, пока ничего не разглашается. Мальчик жив", - цитирует ТАСС собеседника в администрации Камешковского района.

В Камешковской ЦРБ рассказали, что видимых повреждений или отклонений в состоянии здоровья ребенка нет.

Деревня Макариха находится примерно в 20 километрах от села Горки, где живет семья пропавшего ребенка.

Напомним, первоклассник 28 сентября не вернулся домой в село Горки из школы, расположенной в городе Камешково. По свидетельству очевидцев, мальчик приехал после уроков вместе с другими школьниками на автобусе в родное село, но домой так и не пришел. К поискам ребенка привлекались сотни людей: сотрудники СК России, прокуратуры, полицейские, кинологи с собаками, военнослужащие, поисковики "ЛизаАлерт”, добровольцы из разных регионов, сотрудники администрации Камешковского района, просто неравнодушные местные жители. Для поисков использовались квадрокоптеры с тепловизорами, болотоходы, легкомоторный самолет.