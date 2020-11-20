Похититель мальчика под Владимиром оказался психически больным

Задержанный за похищение первоклассника 26-летний житель деревни Макариха оказался душевнобольным.

- Это психически нездоровый человек. Пока известно только это, - сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Напомним, накануне полиция при силовой поддержке Росгвардии освободила семилетнего мальчика, которого удерживал в своем доме житель Макарихи. Ребенок пропал 28 сентября - не вернулся из школы после занятий. Его искали полиция, СК, односельчане и волонтеры из отряда "Лиза Алерт", используя дроны с тепловизорами, болотоходы и легкую авиацию.

Поиски результата не дали, но в МВД по каналам Интерпола пришла информация от коллег из-за рубежа, что в теневом сегменте Сети появились сообщения о ребенке, удерживаемом в деревне. Сведения проверили и провели операцию по освобождению ребенка. Похититель задержан.