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20.11.2020 05:35
Рубрика: Общество

Росгидромет: В столичном регионе наблюдается дефицит осадков

Нынешний ноябрь в Москве выдался скупым на осадки. Дождя и снега выпадет всего 70 процентов от нормы, заявил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. "В этом месяце будет дефицит осадков. Выпало 30 процентов, а у нас уже 19 число. Если еще выпадет 20 процентов за третью декаду - это хорошо", - цитирует специалиста РИА Новости.

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Ранее Варакин сообщил, что по-настоящему зимняя погода в Москве установится в последних числах ноября. И уже точно будет временный снежный покров. А в декабре температура воздуха в Москве превысит климатическую норму примерно на один градус. Осадков выпадет примерно столько же, сколько и в ноябре.

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