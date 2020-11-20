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20.11.2020 09:57
Рубрика: Общество

Столичных водителей призвали сменить резину после смертельного ДТП

Текст: Ирина Огилько

На севере Москвы минувшей ночью в аварии на дороге погибли два человека. Об этом сообщает в Telegram-канале дептранса.

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"На пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе в 1:50 произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ, двигающийся на летней резине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика "Трансавтолиз", который ехал без пассажиров в парк. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ. Пожалуйста, смените резину", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера из-за сильной гололедицы в столице отмечался рост мелких ДТП. По прогнозам синоптиков, гололед на дорогах продлится вплоть до конца недели.

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