Столичных водителей призвали сменить резину после смертельного ДТП

На севере Москвы минувшей ночью в аварии на дороге погибли два человека. Об этом сообщает в Telegram-канале дептранса.

"На пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе в 1:50 произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ, двигающийся на летней резине, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом частного перевозчика "Трансавтолиз", который ехал без пассажиров в парк. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ. Пожалуйста, смените резину", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера из-за сильной гололедицы в столице отмечался рост мелких ДТП. По прогнозам синоптиков, гололед на дорогах продлится вплоть до конца недели.