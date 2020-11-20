В Приморье бездомный замерз насмерть возле храма

Во Владивостоке бездомный мужчина насмерть замерз во время ледяного дождя. Его тело нашли возле Покровского кафедрального собора.

60-летний погибший вмерз в лед, по данным полиции, он не имел постоянного жилья.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УМВД Приморского края, причину смерти установит экспертиза. Предварительно известно, что криминала в данном ЧП нет.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром. Затем пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям. По состоянию на утро пятницы в крае без электричества оставались почти 170 тысяч человек. Тысячи домов во Владивостоке и Артеме остались без горячей и холодной воды, отопления. Есть перебои с сотовой связью, интернетом, нарушено транспортное сообщение.