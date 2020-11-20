Омский губернатор проведет интернет забиравшемуся на березу студенту

Губернатор Омской области Александр Бурков встретился со студентом Алексеем Дудоладовым, вынужденным уходить из деревни в лес и забираться на березу, чтобы учиться дистанционно.

История жителя села Станкевичи Называевского района, известного в сети TikTok как Омский колхозник, вызвала большой резонанс. Как рассказал "РГ" Алексей, ему звонили и писали жители из разных уголков страны и предлагали свою помощь. Студенту в директ написал министр цифрового развития Максут Шадаев, пообещав оперативно решить проблему.

- Наконец-то хоть какая-то обратная реакция последовала! - говорит Алексей.

Глава региона предложил Алексею Дудоладову войти в состав Общественного совета при региональном Министерстве промышленности и связи. Студенту поручили контролировать, как сегодня в Омской области осуществляется программа по устранению цифрового неравенства.

- Мне нужна независимая оценка - где и кого в первую очередь будем обеспечивать сотовой связью и широкополосным интернетом, потому что у нас сотни населенных пунктов имеют неполное покрытие, а программа для малых поселений начинает действовать только со следующего года, и федеральные средства дают только в следующем году, - обратился к Дудоладову Александр Бурков.

Губернатор пообещал, что в деревне Станкевичи интернет появится до конца этого года.

- В экспериментальном порядке на телевизионной вышке в соседней деревне установят усилитель, а в нашей деревне - специальный передатчик, позволяющий принимать сигнал, - рассказал "РГ" Алексей Дудоладов. - Надеемся, что это решение окажется эффективным.

Алексей говорит, что не собирается останавливаться и намерен помогать и другим жителям Омской области, испытывающим проблемы со связью. Он уже завел специальную карту, на которой отмечает населенные пункты с некачественным мобильным покрытием.

Напомним, на прошлой неделе студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал видеообращение к Александру Буркову, в котором рассказал о трудностях дистанционного образования. Блогера поддержали множество деревенских жителей, которые до сих пор живут в сельской местности без нормального интернета и телефонной связи. В Омском институте водного транспорта для Дудоладова разработали индивидуальный план обучения.