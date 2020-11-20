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20.11.2020 16:40
Рубрика: Происшествия

В Петербурге арестован мужчина, зарезавший пассажира автобуса из-за маски

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге на два месяца арестован мужчина, который зарезал пассажира автобуса. Причиной конфликта стало несоблюдение масочного режима.

Фото: Павел Смертин/ТАСС
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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, на заседании по избранию меры пресечения мужчина не отрицал предъявленных ему обвинений.

Это убийство широко обсуждается в Петербурге, и даже звучала версия, что нападавший пытался сам реанимировать пострадавшего. Но на судебном заседании представители следствия сообщили, что обвиняемый, наоборот пытался скрыться.

Истекающий кровью мужчина прошел несколько десятков метров, а потом упал замертво.

Погибший - это замдиректора одного из исследовательских институтов Петербурга. Он ехал домой с корпоратива и заметил, что в салоне маршрутки есть двое пассажиров без маски. Мужчина сделал им замечание. Один из пассажиров без маски предложил выйти из автобуса и разобраться по-мужски.

На улице он сразу достал нож и ударил пассажира в грудь. Этого удара оказалось достаточно, чтобы убить человека.

К слову, на судебном заседании обвиняемый также был без маски.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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