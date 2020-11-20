В Крыму возбудили дело после избиения телеоператора в заповеднике

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении 54-летнего жителя южнобережного поселка Гаспра, подозреваемого в избиение оператора телерадиокомпании "Крым". Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

Как сообщала "РГ", инцидент произошел 26 октября, когда съемочная группа ТРК снимала сюжет о незаконном строительстве на территории "Ялтинского горно-лесного заповедника", входящего в ФГБУ "Заповедный Крым". Действия журналистов, руководствовавшихся "Законом о СМИ", были правомерными. Но владелец земельного участка, подозреваемый в незаконной вырубке деревьев, набросился на оператора с кулаками и ударил телекамеру. Даже когда съемочная группа попыталась избежать эскалации конфликта, собственник продолжил преследовать журналистов в заповедном лесу и кидал в них гирями и камнями. У оператора были зафиксированы повреждения.

После получения всех данных и заключений возбуждено уголовного дело по части 3 статьи 144 УК РФ - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с насилием. Сейчас в рамках расследования дела продолжаются все необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Кстати

Журналисты телекомпании не в первый раз подвергаются нападениям во время исполнения профессионального долга. В ноябре прошлого года на местном рынке торговец ударил телеоператора канала Андрея Еремизина. В феврале 2020 Евпаторийский городской суд приговорил виновного к полутора годам лишения свободы с таким же испытательным сроком.