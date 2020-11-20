На Урале бывшего замминистра экономики осудили за мошенничество

Бывшему замминистру экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову вынесли приговор за мошенничество по делу потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кировский районный суд Екатеринбурга огласил приговор сегодня, 20 ноября. Шилиманова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Суд установил, что с ноября 2010 года по декабрь 2012 года Шлиманов вместе с Ларисой Ассоновой похитили деньги ПЖСК, пользуясь доверием 65 пайщиков. Ассонову приговорили к 4 годам лишения свободы в 2018 году.

Часть средств, которая поступала от пайщиков и находилась на счетах ПЖСК, Шилиманов перечислял по подложным основаниям на расчетные счета юрлиц, которые не выполняли работы на объекте строительства.

- Обналиченные денежные средства, полученные от пайщиков кооператива, в сумме не менее 28 миллионов рублей Шилиманов и Ассонова присвоили и распределили между собой, распорядившись ими по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела значительную работу проделали сотрудники СКР и полицейского главка.

- В частности, следователями проведены осмотры мест происшествия, обыски, выемки, осмотры предметов и документов, допрошено большое количество потерпевших и свидетелей, проанализировано движение денежных средств по счетам ряда юридических лиц. Кроме того, в рамках расследования назначен и проведён комплекс судебных экспертиз, в том числе почерковедческие, компьютерно-технические, бухгалтерские и оценочные, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Свердловской области.

Напомним, Михаил Шлиманов также проходит по другому уголовному делу - вместе с бывшим топ-менеджером "Титановой долины" Артемием Кызласовым. Бывшему чиновнику вменяется пособничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).