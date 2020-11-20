СМИ: Трамп намерен переманить на свою сторону часть выборщиков

Действующий президент США Дональд Трамп, похоже, хватается за последнюю соломинку в надежде сохранить за собой кресло в Белом доме. По данным Reuters, он намерен перетянуть на свою сторону часть выборщиков из Пенсильвании и Мичигана.

Стратегия главы государства якобы состоит в том, чтобы поставить под сомнения подсчет бюллетеней в крупных городах, которые традиционно голосуют за демократов. После этого у Трампа есть шанс переубедить выборщиков из этих двух штатов отдать за него свои голоса.

Вместе с тем, как указывают эксперты, даже при таком раскладе политик не наберет необходимые для победы 270 голосов.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, но официально результаты пока не озвучены. Ведущие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена. Трамп свое поражение не признал и заявил о намерении оспаривать результаты голосования.