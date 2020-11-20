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20.11.2020 15:08
Рубрика: Легковые авто

Стартовали продажи обновленного Infiniti QX80

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Месяц назад в России стартовал приём заказов на обновлённый полноразмерный внедорожник Infiniti QX80. Теперь японская премиальная марка официально объявила о начале реализации флагманской модели 2020 модельного года.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
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Снаружи обновлённый Infiniti QX80 остался прежним. Расширена лишь цветовая гамма. Появились оттенки под названием Mineral Black и Coulis Red. К слову, изменился дизайн шильдика 4WD и дизайн брелока ключа зажигания.

Внутри появилась пересмотренная передняя панель с новой мультимедийной системой и двумя сенсорными экранами диагональю 7 и 8 дюймов.

Фото: Пресс-служба Infiniti.

Под капотом полноприводного внедорожника по-прежнему располагается 405-сильный бензиновый V8 объёмом 5,6 литра. Мотор работает в связке с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Infiniti QX80 предлагается в двух версиях - Sensory и Sensory ProACTIVE. Доступен как 7-местный вариант, так и 8-местный. Цены на модель лежат в диапазоне от 5 740 000 до 5 755 000 рублей. Автомобиль доступен для покупки с середины ноября.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
#Infiniti