В Пенсильвании суд признал недействительными более 2,3 тысячи бюллетеней

В штате Пенсильвания суд постановил считать недействительными 2349 бюллетеней. Все они прибыли по почте и были отбракованы, поскольку не имели пометки с датой отправления.

Все аннулированные голоса были поданы в округе Аллегейни с населением более 1,2 миллиона человек, пишет РИА Новости. Напомним, ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующей признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании. Позже верховный суд этого штата отклонил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа о том, что в столице Пенсильвании был ограничен доступ наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов.

Выборы президента США состоялись третьего ноября, окончательные итоги еще не подведены. Трамп заявил о том, что результаты прошедших выборов были подтасованы. По его словам, не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от Республиканской партии, голоса подсчитывались принадлежащей радикальным левым частной компанией с плохой репутацией Dominion и плохим оборудованием. Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях во время голосования.