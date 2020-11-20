В рейтинге самых надежных авто неожиданно сменился лидер

Самые надежные автомобили в настоящее время выпускает компания Mazda. По крайней мере, так считают аналитики американского журнала Consumer Reports, который пользуется мировым авторитетом в проведении потребительских опросов.

На этот раз в анкетировании приняли участие почти 330 тысяч человек, владеющих автомобилями, произведенными с 2000 по 2020 год. Они сообщили исследователям о том, какие проблемы с их машиной были выявлены за последние 12 месяцев. Все эти дефекты эксперты разделили на 17 групп, каждой из которой присваивается свой коэффициент серьезности.

А в итоге получается средневзвешенная оценка от 1 до 100 баллов, которую в Consumer Reports называют прогнозируемой оценкой надежности. Но и это еще не все. Итоговый результат объединяет полученный результат с данными, собранными в ходе испытаний на полигоне, опроса об удовлетворенности владельцев и данными о безопасности машин. Ну и наконец, выводится комплексная оценка по каждой марке, автомобилями которых владеют респонденты.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Итог этого года удивил аналитиков - если ранее в рейтинге уверенно лидировали Lexus и Toyota, то на этот раз их дерзко опередила Mazda. У нее 83 балла, а у вышеназванных японских марок 71 и 74 соответственно. Существенно выросла надежность Buick, перепрыгнувшего 14 строчек и занявшего четвертое место. Honda стала пятой, поднявшись на 7 позиций. Hyundai и RAM остались на своих местах, а оставшиеся вакансии в топ-10 забрали Subaru, Porsche и Dodge. Сильнее всего просели результаты Kia и Ford (минус 6 мест), Linkoln (минус 11) и Mini (минус 13).

"Ключом к успеху" Mazda аналитики назвали… консервативный подход к редизайну моделей. "Вся линейка выигрывает от множества общих платформ и компонентов, с незначительными изменениями во время редизайна. Мы прогнозируем, что все Mazda будут иметь надежность выше среднего", - заключили в Consumer Reports.

Кстати, накануне "РГ" публиковала британский рейтинг надежности электрокаров. И их средний балл был явно выше, чем у машин с ДВС. Однако американское исследование ставит этот тренд под сомнение. Tesla заняла второе с конца место с 29 баллами. Как сообщили потребители, у модели Model S фиксируют постоянные проблемы с пневматической подвеской, у Model X регулярно происходят сбои климат-контроля и поломки дверей, сделанных в виде "крыла чайки". А у новой Model Y даже окраска кузова вызывает серьезные нарекания - на панелях видны пыль, мусор и даже человеческие волосы.