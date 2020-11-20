В США за сутки умерли почти 2 тысячи заразившихся коронавирусом

Количество летальных исходов среди заразившихся новым типом коронавируса превысило в США 1,9 тысячи в сутки. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.

По их сведениям, 19 ноября в США умерли 1 964 пациента с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Предыдущий антирекорд - 1 707 смертей - был зафиксирован 17 ноября. Суточный прирост количества случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в четверг составил 182 601 и это тоже самый высокий показатель с марта, пишет ТАСС.

В целом в США, по информации университета, зарегистрировано 11 миллионов 713 тысяч 221 случай заражения COVID-19. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация не будет вводить карантин на фоне пандемии коронавируса. А также рассказал, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в скором времени одобрит один из разрабатываемых в стране препаратов. Американская вакцина от нового коронавируса будет доступна для всего населения США в апреле следующего года.