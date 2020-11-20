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20.11.2020 06:48
Рубрика: В мире

Выявлено неожиданное последствие коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом жалуются на выпадение зубов, сообщает издание Huffington Post.

Фото: iStock
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"Ухудшение состояния зубов у пациентов с COVID-19 может быть связано с кровообращением, так как вирус воздействует на кровеносные сосуды, что может привести к образованию тромбов и закупорке кровотока", - цитирует РИА Новости биолога, директора Фонда ангиогенеза Уильяма Ли.

В свою очередь, директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена сообщил, что коронавирус воздействует на рецепторы ACE2, которые также находятся и в ротовой полости. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что вирус таким образом оказывает прямое воздействие на полость рта. Эксперт добавил, что необходимо провести дополнительное исследование, чтобы тщательно изучить этот вопрос, а после сделать однозначные выводы.

Ранее эксперт рассказал, что в коронавирусе нового типа объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности. В этом и заключается его самое необычное свойство.

В мире Пандемия коронавируса COVID-19

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