Австралийские СМИ: при 80 км/ч "Нива" превращается в машину времени

Популярный австралийский сайт CarAdvice провел сравнительный тест нового Suzuki Jimny и "Нивы" 1988 года выпуска. Журналисты решили проверить, есть ли существенная разница между внедорожниками, созданными с разницей в полвека. Забегая вперед, скажем, что старая "Нива" в чем-то оказалась лучше современного "японца", но в некоторых испытаниях просто провалилась.

Для начала австралийцы похвалили обе машины за дизайн, отметив, что "Нива" с ее простыми линиями и функциональностью до сих пор не выглядит устаревшей, особенно на фоне Jimny советскую машину даже назвали "иконой". С некоторой долей иронии журналисты отметили, что концепция "Нивы" с несущим кузовом и независимой передней подвеской является более современной.

При том, что машины очень близки по габаритам, "Нива" оказалась гораздо просторней внутри: четыре человека в нее помещаются легко, а в Suzuki - еле-еле, в ужасной тесноте. У советской машины полноценный багажник: 300 литров против "комичных" 75 у Jimny. Обзорность, эргономика двух внедорожников близки. Австралийцы пожаловались лишь, что в руль в "Ниве" расположен слегка не по центру относительно места водителя, сочтя это неудачной адаптацией под левостороннее движение.

В чем старая "Нива" точно уступает японской машине, это в оснащении салона. У Suzuki - климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, электрические стеклоподъемники, шесть подушек безопасности. У "Нивы" - лишь кассетный магнитофон. Разумеется, у "японца" и более современные материалы отделки.

Чтобы оценить конкурентов в деле, журналисты для начала отправились на внедорожную трассу. Обе машины справились с ней одинаково хорошо. Правда, в "Ниве" во время движения постоянно слышались какие-то лязги и стуки, "Сузуки" же прошла трассу плавно и тихо. При этом "Нива" была признана более проходимой за счет большего дорожного просвета и ходов подвески. К тому же у нее постоянный полный привод и блокировка межколесного дифференциала, чем не может похвастать Jimny.

А вот на асфальте "Нива" потерпела крах. Австралийцы пишут, что рулевое управление, казавшееся удобным на бездорожье, на трассе не дает водителю никакой обратной связи, двигатель мощностью всего 80 лошадиных сил заставляет выжимать из себя все, а тормоза толком не работают. На скорости в салоне слышен шум раздаточной коробки, ветра, двигателя, выхлопной системы.

Журналисты заявили, что при достижении 80 км/ч "Нива" превращается в "машину времени, отправляющую вас в прошлое". На таком фоне даже "Сузуки", который обладает отнюдь не выдающимися ходовыми качествами, кажется безопасным, надежным и предсказуемым. Таким образом, на дороге Jimny одержал безоговорочную победу.

Подводя итог, журналисты написали, что "Нива" в свое время была отличной машиной, да и сейчас превосходит современных конкурентов по технической части и компоновке: "прогресс пошел вспять". Но по комфорту и качеству она не может конкурировать даже с Suzuki Jimny. Несмотря на свои недостатки, обе машины способны дарить радость, и это их главное достоинство.

Сейчас цены на Suzuki Jimny в Австралии начинаются от 25990 местных долларов, это 1,44 млн рублей. Продажи "Нивы" прекратились в 1998 году, на тот момент она стоила 13490 австралийских долларов.