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21.11.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ проверяет рулевое управление Lada Granta - возможны неполадки

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В ближайшее время АвтоВАЗ может объявить о сервисной кампании, которая затронет почти десять тысяч машин Lada Granta. У автомобилей могут быть обнаружены неполадки рулевого управления.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как сообщает "Лада.онлайн", в октябре дилеры Lada получили предписание от АвтоВАЗа, согласно которому должно быть проверено крепление вилки рулевого шарнира на автомобиля модели Granta с ЭУР.

"На автомобилях из списка будет выполнен визуальный осмотр на наличие шайбы и гайки, также будет проверена затяжка гайки ключом", - цитирует онлайн-ресурс предписание завода-изготовителя.

На момент написания материала на сайте Росстандарта информации об отзывной кампании, связанной с этой проблемой, опубликовано не было.

#Lada