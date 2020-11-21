АвтоВАЗ проверяет рулевое управление Lada Granta - возможны неполадки

В ближайшее время АвтоВАЗ может объявить о сервисной кампании, которая затронет почти десять тысяч машин Lada Granta. У автомобилей могут быть обнаружены неполадки рулевого управления.

Как сообщает "Лада.онлайн", в октябре дилеры Lada получили предписание от АвтоВАЗа, согласно которому должно быть проверено крепление вилки рулевого шарнира на автомобиля модели Granta с ЭУР.

"На автомобилях из списка будет выполнен визуальный осмотр на наличие шайбы и гайки, также будет проверена затяжка гайки ключом", - цитирует онлайн-ресурс предписание завода-изготовителя.

На момент написания материала на сайте Росстандарта информации об отзывной кампании, связанной с этой проблемой, опубликовано не было.