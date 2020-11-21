Kia показала, как сделать внедорожник из нового Sorento

Компания Kia представила два концепта на базе нового Sorento X-Line. Автомобили были показана в рамках дилерской конференции, чтобы обозначить вектор новой политики компании в отношении заводских аксессуаров для модели.

Автомобили подготовлены ателье LGE-CTE Motorsports из города Сан-Димас, их назвали в честь национальных парков США: Sorento Yosemite Edition и Sorento Zion Edition.

В основе обоих кроссоверов - Kia Sorento X-Line с увеличенным до 211 мм клиренсом и дополнительным "снежным" режимом работы трансмиссии. Автомобили окрашены в индивидуальные цвета, отсылающих к природе соответствующих парков: Yosemite Edition - зелёный, Zion Edition - песчано-жёлтый.

Кастомайзинг кроссоверов провели за счёт установки багажника на крышу, накладок на пороги, колёсные арки и защитных пластин на бамперы. Колёса - 20-дюймовые диски, "обутые" в 32-дюймовые шины с внедорожным протектором.

"Многие не будут делать из своих Sorento то, что мы продемонстрировали на концептах, но всё-таки многие покупатели модели проявили склонность к персонализации. Наша компания, чтобы удовлетворить потребности клиентов, предложит впечатляющий список аксессуаров, в числе которых багажники, подножки, буксировочные приспособления и многое другое", - сообщили в Kia.

Концепты, как и Kia Sorento X-Line оснащены 285-сильным бензиновым турбомотором объёмом 2.5 литра, 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

В России старт продаж нового Kia Sorento состоялся в середине октября этого года, однако некоторые клиенты до сих пор не могут получить свои автомобили.

Фото: Пресс-служба Kia.

Фото: Пресс-служба Kia.