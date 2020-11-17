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17.11.2020 10:05
Рубрика: Легковые авто

Kia объявила о переносе старта продаж Sorento с дизельным двигателем

Текст: Константин Руссов

В конце октября проходила информация, что дилеры отказываются выдавать клиентам уже оплаченные кроссоверы Kia Sorento с дизельным мотором. Появилось официальное подтверждение проблемы.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Компания объявила о переносе старта продаж дизельных модификаций Kia Sorento, указав, что о новых сроках проинформируют дополнительно.

"Компания приняла данное решение после проведения дополнительной инспекции первой партии автомобилей, собранной для российского рынка. По её результатам было принято решение о необходимости дальнейшего изучения сложившейся ситуации и переносе начала продаж Sorento с дизельной силовой установкой", - говорится в официальном сообщении "Киа Моторс Россия и СНГ".

О том, что послужило причиной "проведения дополнительной инспекции", не уточняется. По информации, поступившей от неофициальных источников, кроссоверы с указанным силовым агрегатом могут иметь проблемы с программным обеспечением коробки передач.

Напомним, Kia Sorento собирается на заводе "Автотор" в Калининградской области, как и компактный кроссовер Seltos, вывод на рынок которого тоже сопровождался проблемами с качеством.

Старт продажи Kia Sorento нового поколения на российском рынке состоялся 15 октября 2020 года.

#Kia