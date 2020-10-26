Kia не выдает россиянам оплаченные Sorento нового поколения

Российские дилеры Kia не осуществляют выдачу дизельных модификаций Sorento нового поколения. Причём отказывается в выдаче даже предоплаченных машин.

В компании заявляют, что заминка связана с тем, что спрос превысил предложение, но по неофициальной версии, кроссоверы могут иметь проблемы с программным обеспечением коробки передач.

Kia Sorento стартовал на российском рынке 15 октября 2020 года. Модель предлагается к покупке с бензиновым и дизельным моторами, первый агрегатируется "автоматом", для второго предусмотрен "робот".

Дилеры выдают только автомобили с бензиновым двигателем, в то время как ключи от дизельных версий, пишет "Авторевю" со ссылкой на историю читателя, передавать отказываются, при том, что автомобиль находится на стоянке дилерского центра. По информации продавцов, у машин с мотором 2.2 CRDi есть проблема с программным обеспечением роботизированной коробки передач, и блок управления нуждается в установке нового, без багов.

Тем не менее, в российском представительстве Kia, несмотря на показания свидетелей, уверяют, что "ситуация обусловлена непредвиденно высоким спросом на эту модель". Примерно за три недели, по словам компании, дилеры приняли более двух тысяч предзаказов.

Старт продаж кроссовера Kia Seltos тоже сопровождался проблемами на начальном этапе: компания запретила дилерам продавать машины с механическим замком зажигания, который имел дефект механизма, блокирующего руль в стояночном положении.