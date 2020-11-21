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21.11.2020 13:03
Рубрика: Общество

Мурашко передал Армении образцы вакцины "Спутник V"

Текст: Елена Манукиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко передал образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" главе здравоохранения Армении Арсену Торосяну, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В ведомстве пояснили, что российский министр прибыл 21 ноября в Ереван в составе делегации вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу, главой МИД Сергеем Лавровым, вице-премьером Алексеем Оверчуком и главой Роспотребнадзора Анной Поповой для обсуждения трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху и с гуманитарной миссией.

В рамках встречи Мурашко подчеркнул, что российские врачи в этот сложный период готовы помогать Армении, в том числе в инфекционных вопросах в период пандемии. "Наши коллеги готовы оказать и практическую, и консультационную помощь", - сказал он, отметив, что в России работает много докторов, у которых армянские корни. "Когда мы собирались сегодня сюда, многие из них просили низко кланяться и передать вам слова поддержки. Сегодня мы также привезли образцы российской вакцины для апробации", - сказал министр.

Он также отметил, что российские медики готовы обеспечить помощь пострадавшим в результате конфликта в Карабахе. При необходимости в Армению прибудут российские специалисты самого высокого уровня и по нейрохирургии, и по травматологии, помощь может также оказываться дистанционно с помощью телемедицинских технологий, следует из слов Мурашко.

Ранее сообщалось, что такой же визит планируется и в Баку.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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