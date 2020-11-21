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21.11.2020 19:44
Рубрика: Происшествия

Арестован похититель первоклассника под Владимиром

Текст: Антон Валагин (Владимир)

Районный суд во Владимирской области удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу 26-летнего жителя деревни Макариха, подозреваемого в похищении первоклассника.

Фото: пресс-служба СК по Архангельской области
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- Подозреваемый арестован на месяц и 30 дней, до 19 января 2021 года, - сообщили ТАСС в пресс-службе Камешковского райсуда.

Напомним, семилетний мальчик, не вернувшийся домой из школы 28 сентября, через полтора месяца был освобожден полицией и росгвардией. Его удерживал у себя дома душевнобольной житель Макарихи. Информацию об этом правоохранители получили из-за рубежа по каналам Интерпола - в теневом сегменте Сети появились сообщения о маленьком узнике.

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