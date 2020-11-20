Освобождение похищенного под Владимиром ребенка показали на видео

СК опубликовал видео освобождения семилетнего мальчика, похищенного жителем деревни Макариха во Владимирской области и полтора месяца удерживавшегося в его доме.

Напомним, ребенок пропал 28 сентября - не вернулся после занятий из школы. Поиски с применением дронов и тепловизоров результата не дали, Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

Недавно в МВД по каналам Интерпола поступила информация о том, что в деревне Макариха удерживают ребенка - сообщения об этом появились в теневом сегменте Сети. Оперативники проверили сведения и те подтвердились.

Операцию по освобождению ребенка и задержанию 26-летнего похитителя полиция провела при силовой поддержке Росгвардии. Мальчика благополучно спасли, с ним все в порядке.

Преступник оказался душевнобольным.