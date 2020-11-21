Во Владивостоке детей в домах без света и воды накормят бесплатно

Бесплатное трехразовое питание организуют в субботу во Владивостоке для детей, которые проживают в домах, оставшихся из-за последствий циклона без света и воды. Об этом говорится на странице администрации Владивостока в социальной сети "ВКонтакте".

- Кормить будут в 11 школах и в 10 детских садах города с 09:00 до 16:00 местного времени, - раскрыли подробности в сообщении.

Более того, на этот период родители в случае крайней необходимости смогут там же оставить детей под присмотром педагогов.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром. Затем пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям. Тысячи домов во Владивостоке и Артеме остались без горячей и холодной воды, отопления. Есть перебои с сотовой связью, интернетом, нарушено транспортное сообщение.

По предварительным подсчетам ущерб от разгула стихии в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей. В крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.