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21.11.2020 03:41
Рубрика: Власть

Во Владивостоке детей в домах без света и воды накормят бесплатно

Текст: Инесса Доценко

Бесплатное трехразовое питание организуют в субботу во Владивостоке для детей, которые проживают в домах, оставшихся из-за последствий циклона без света и воды. Об этом говорится на странице администрации Владивостока в социальной сети "ВКонтакте".

- Кормить будут в 11 школах и в 10 детских садах города с 09:00 до 16:00 местного времени, - раскрыли подробности в сообщении.

Фото: iStock
В Приморье подсчитали предварительный ущерб от "ледяного шторма"

Более того, на этот период родители в случае крайней необходимости смогут там же оставить детей под присмотром педагогов.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром. Затем пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям. Тысячи домов во Владивостоке и Артеме остались без горячей и холодной воды, отопления. Есть перебои с сотовой связью, интернетом, нарушено транспортное сообщение.

По предварительным подсчетам ущерб от разгула стихии в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей. В крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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