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22.11.2020 06:19
Рубрика: Общество

Биолог назвала два пугающих свойства мутировавшего коронавируса

Текст: Алексей Иванов

Штамм коронавируса SARS-CoV-2, который был обнаружен у норок на фермах в Дании, имеет как минимум два крайне опасных свойства. Он гораздо быстрее размножается, а также может быть заразен для уже переболевших COVID-19 людей.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Об этом в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, сейчас в стадии препринта опубликована научная статья, в которой сообщается о первых результатах исследований новой версии SARS-CoV-2. Ученые выяснили, что в организмах норок шел процесс быстрой эволюции вируса, произошло как минимум четыре мутации в S-белке. Это тот самый белок-"шип" (spike), множество которых образуют "корону" вируса и с помощью которого происходит проникновение в организм человека.

In vitro, в лабораторных условиях, этот штамм размножается гораздо быстрее, имеет более высокий цитопатический эффект (возникновение дегенеративных изменений в клеточных культурах, связанное с размножением вируса). Анча Баранова считает, что в случае попадания такого вируса в популяцию людей, среди нас появится гораздо больше "суперраспространителей", так как "вирус начал лучше прилипать к рецептору АCE2".

Также ученые взяли законсервированные сыворотки крови людей, которые переболели COVID-19 еще в марте-апреле. Оказалось, что большая часть антител из сывороток не способна нейтрализовать новый штамм. Впрочем, оговорилась доктор биологических наук, эксперимент In vitro в данном случае может иметь мало общего с тем, что происходит в организме человека, так как его иммунитет устроен гораздо более сложно.

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