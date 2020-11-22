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22.11.2020 07:26
Рубрика: Власть

Во Владивостоке закроют движение по Золотому мосту

Текст: Инесса Доценко

С 15:00 до 18:00 местного времени будет закрыто движение по Золотому мосту во Владивостоке. Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства Приморского края, транспортный объект будут обрабатывать термоводой.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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До этого утром в воскресенье власти распорядились закрыть под Золотым мостом движение автомобилей и пешеходов (на улице Светланской и на Корабельной Набережной). Предполагалось, что до конца дня мост удастся очистить от наледи, не перекрывая его для движения машин.

Между тем в субботу во Владивостоке закрыли для движения Русский мост. Для вывоза людей с острова Русского на материковую часть города был запущен паром.

Напомним, в ночь со среды на четверг на Владивосток обрушился ледяной дождь, сопровождающийся штормовым ветром, а потом пошел снег. Непогода привела к многочисленным коммунальным авариям.

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