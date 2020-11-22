Под Челябинском затопило новую инфекционную больницу

Под Челябинском произошло ЧП в новой инфекционной больнице, построенной в рекордные сроки на территории поселка Малая Сосновка. Последствия подтопления в настоящее время практически устранены, сообщили в воскресенье в региональном минздраве.

- Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов туда заводили поэтапно, - сообщили в ведомстве. - Поэтому сбоев в процессе лечения не произошло. На данный момент последствия подтопления практически устранены. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

О прорыве коммуникаций стало известно со слов пациентов, которые пожаловались, что вода идет прямо из-под пола, где, по всей видимости, проложены трубы. Медперсонал все утро собирал воду в ведра. Сейчас на месте работает аварийная бригада. По предварительным данным, дорогостоящее медоборудование не пострадало.

Как уже сообщала "РГ", новая инфекционная больница построена под Челябинском на территории поселка Малая Сосновка всего за 74 дня. Ее строительство и оснащение современным оборудованием обошлось казне в 2,5 миллиарда рублей.

Кстати

Это уже второе ЧП с ковидными базами в Челябинской области. 31 октября от взрыва кислорода пострадала челябинская ГКБ № 2. Больных и персонал пришлось в экстренном порядке эвакуировать в другие медучреждения.