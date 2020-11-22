Штаб Трампа подал петицию о повторном пересчете голосов в Джорджии

Штаб действующего президента США Дональда Трампа настаивает на повторном пересчете в штате Джорджия голосов с всеобщих выборов. Подана соответствующая петиция, говорится заявлении юридической команды Трампа.

В тексте говорится о том, что хозяин Белого дома и его кампания продолжают настаивать на честном пересчете голосов в Джорджии, который бы включал сопоставление подписей и другие жизненно важные гарантии. "Без сопоставления подписей пересчет будет фиктивным, что опять позволит подсчитать незаконные голоса", - цитирует ТАСС заявление.

Напомним, Трамп призывал остановить пересчет голосов в Джорджии до тех пор, пока избиркомы не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации. В противном случае - это пустая трата времени, уверен американский лидер. Однако в пятницу власти Джорджии утвердили итоги голосования в штате, согласно которым лидирует демократ Джозеф Байден.

Между тем, Трамп заявил, что имеющихся у него данных о фальсификациях на выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом. Хозяин Белого дома отметил, что его следователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов.