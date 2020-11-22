Трамп обжалует решение суда Пенсильвании отклонить его иск по выборам

Суд в Пенсильвании 21 ноября отклонил иск избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными бюллетени, поданные по почте на прошедших выборах. Команда американского лидера намерена в срочном порядке обжаловать данное решение.

"Мы будем добиваться оперативной процедуры обжалования в апелляционном суде третьего округа США", - цитирует ТАСС заявление адвоката Трампа Руди Джулиани. По его словам, хотя штаб хозяина Белого дома не согласен с отклонением иска, однако судье благодарны за то, что он быстро принял данное решение и не пытался тянуть время. "Это еще одно дело, которое, похоже, быстро продвигается в Верховный суд США", - заявил Джулиани.

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, отказав в возможности его повторной подачи, обосновав это тем, что команда Трампа не предоставила доказательства. Адвокаты президента США настаивали, что почти 700 тысяч бюллетеней в Пенсильвании должны быть признаны недействительными ввиду допущенных на выборах в этом штате нарушений.

Ранее Джулиани заявил о том, что нарушения на прошедших выборах американского президента не были отдельными случаями, они происходили по единому плану. В частности, он выделил Филадельфию и Детройт, где, по мнению команды Трампа, было особенно много нарушений.

Выборы президента США состоялись третьего ноября. Подсчет голосов все еще идет и окончательные итоги не подведены. Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях во время голосования.