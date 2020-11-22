Новости

Трамп: Данных о фальсификациях хватит для изменения итогов выборов 06:32
Биолог назвала два пугающих свойства мутировавшего коронавируса 06:19
Власти Китая ввели карантин в городе на границе с Россией 06:11
Остающихся без электроснабжения приморцев накормят бесплатно 05:58
Трамп обжалует решение суда Пенсильвании отклонить его иск по выборам 05:45
МВД создаст банк биометрических данных граждан РФ и иностранцев 05:18
Энергоснабжение Владивостока восстановят через три дня 04:34
Трамп отметил важность работы G20 для преодоления пандемии COVID-19 04:19
Европа в январе снимет запрет на полеты Boeing 737 MAX 03:29
Протестующие в Гватемале разграбили и подожгли здание парламента 03:20
ЦИК Грузии: Правящая партия лидирует во втором туре парламентских выборов 03:14
США перебросили бомбардировщики B-52H на Ближний Восток 02:58
Медведев прокомментировал победу над Надалем 02:38
Медведев обыграл Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP 02:05
Решение США выйти из Договора по открытому небу вступит в силу 22 ноября 02:01
Си Цзиньпин предложил создать международный механизм "кодов здоровья" 01:32
"Барселона" проиграла "Атлетико" и осталась десятой в Примере 01:25
Косторная пообещала добиться "вау-эффекта" в своих прокатах 00:27
Власти Турции ввели комендантский час на выходные 00:15
Туктамышева была в шоке от своей победы в Москве 21.11.2020
Датские фермеры потребовали от властей перестать уничтожать норок 21.11.2020
Опубликовано видео победного проката Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России 21.11.2020
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 21.11.2020
Британские власти обещали смягчить ограничения на праздники 21.11.2020
Белорусские меломаны рукоплещут премьере "Фауста" в Большом театре 21.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
22.11.2020 05:45
Рубрика: В мире

Трамп обжалует решение суда Пенсильвании отклонить его иск по выборам

Фото: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Суд в Пенсильвании 21 ноября отклонил иск избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа, требовавшего признать недействительными бюллетени, поданные по почте на прошедших выборах. Команда американского лидера намерена в срочном порядке обжаловать данное решение.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Трамп пообещал крупные иски из-за "неконституционности выборов" в США

"Мы будем добиваться оперативной процедуры обжалования в апелляционном суде третьего округа США", - цитирует ТАСС заявление адвоката Трампа Руди Джулиани. По его словам, хотя штаб хозяина Белого дома не согласен с отклонением иска, однако судье благодарны за то, что он быстро принял данное решение и не пытался тянуть время. "Это еще одно дело, которое, похоже, быстро продвигается в Верховный суд США", - заявил Джулиани.

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, отказав в возможности его повторной подачи, обосновав это тем, что команда Трампа не предоставила доказательства. Адвокаты президента США настаивали, что почти 700 тысяч бюллетеней в Пенсильвании должны быть признаны недействительными ввиду допущенных на выборах в этом штате нарушений.

Ранее Джулиани заявил о том, что нарушения на прошедших выборах американского президента не были отдельными случаями, они происходили по единому плану. В частности, он выделил Филадельфию и Детройт, где, по мнению команды Трампа, было особенно много нарушений.

Выборы президента США состоялись третьего ноября. Подсчет голосов все еще идет и окончательные итоги не подведены. Генеральный прокурор США Уильям Барр постановил федеральным прокурорам по всей стране провести расследования заявлений о возможных нарушениях во время голосования.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

Главное сегодня

МВД создаст банк биометрических данных граждан РФ и иностранцев
Решение США выйти из Договора по открытому небу вступит в силу 22 ноября
Путин назвал массовую безработицу главным риском нынешнего кризиса
Пандемия коронавируса может вызвать вспышку заразной болезни
Медведев обыграл Надаля в полуфинале Итогового турнира ATP
Евросоюз признал тяжелейший кризис из-за вето Венгрии и Польши
Названы самые дорогие для жизни города мира