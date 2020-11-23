Автомобили, созданные Toyota и BMW, отзывают из-за риска возгорания

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) объявило о срочном отзыве купе Toyota Supra и его близнеца - BMW Z4.

Выяснилось, что у автомобилей имеется дефект бензобака, который может привести к уничтожению машины.

Бензобак состоит из двух частей, сваренных между собой. Шов на отзываемых автомобилях негерметичен, поэтому возможна утечка топлива. При высокой концентрации паров или бензина в жидком состоянии вблизи источника искр или огня может привести к возгоранию автомобиля.

Под отзыв попало 35 моделей Toyota Supra и 14 экземпляров BMW Z4, у которых в ходе сервисной акции будут заменены бензобаки.

В России продажи Toyota Supra стартовали в августе 2019 года, 340-сильное спорткупе стоит настоящее время более 5.5 млн рублей. BMW Z4 представлен в кузове типа "родстер", за который просят от 3 790 000 рублей.