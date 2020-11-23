АвтоВАЗ рассказал, как продается "драйверская" Lada Granta

Недавно "Российская газета" рассказывала о том, что АвтоВАЗ прекратил продажи Lada Granta Drive Active с автоматизированной механической трансмиссией из-за слабого спроса.

"РГ" выяснила у пресс-службы АвтоВАЗа, как продается Granta Drive Active. В продаже модель появилась год назад.

С осени 2019 года по октябрь 2020 года было продано 42 экземпляра Granta Drive Active с вазовским однодисковым "роботом". За такой же период Granta Drive Active с 5-ступенчатой механической коробкой передач была реализована в количестве 1 298 экземпляров. На данный момент общий тираж "драйверской" Lada Granta составляет 1 340 автомобилей.

Выходит, что Granta Drive Active с "роботом" в среднем занимала лишь 3% от продаж.

Granta Drive Active с "механикой" и 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. сегодня стоит 672 900 рублей. "Автоматическая" версия предлагалась на 25 тысяч рублей дороже.

Снаружи Lada Granta Drive Active получила спортивный обвес, спойлер на крышке багажника, 15-дюймовые колёсные диски. Внутри появились передние сиденья с развитой боковой поддержкой, руль с кожаной оплёткой и щиток приборов с красной подсветкой. По технике машина обладает короткоходной подвеской и дорожным просветом в 162 мм.