АвтоВАЗ прекратил продажи "драйверской" Lada Granta с "роботом"

Осенью 2019 года стартовали продажи седана Lada Granta Drive Active. В ходе мониторинга официального сайта Lada "Российская газета" выяснила, что АвтоВАЗ исключил из списка комплектаций "драйверскую" Lada Granta с автоматизированной механической трансмиссией (однодисковый "робот").

Вазовцы подтвердили "РГ" данный факт. Дело в том, что такая версия Granta Drive Active не пользовалась спросом. Чаще всего покупают модификацию с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

От обычной Lada Granta вариант с приставкой Drive Active отличается спортивным аэродинамическим обвесом, спойлером на крышке багажника, 15-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками. Салон может похвастать передними креслами с развитой боковой поддержкой, рулевым колесом с кожаной оплёткой и комбинацией приборов с красной подсветкой.

По технической части "драйверская" Lada Granta получила короткоходную подвеску и заниженный до 162 мм клиренс. Модель производится мелкосерийно спортивным подразделением АвтоВАЗа - тольяттинской фирмой Lada Sport.

Сегодня Granta Drive Active с МКП и 106-сильным мотором стоит 672 900 рублей. К слову, за "робот" приходилось доплачивать 25 000 рублей. При этом АМТ обладала режимом Sport, в котором двигатель и коробка работали по особому динамичному алгоритму.

Ранее АвтоВАЗ скорректировал список комплектаций хэтчбека Lada Granta. Также недавно изменился состав исполнений лифтбека Lada Granta, седана и универсала Lada Vesta.