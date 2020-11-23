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23.11.2020 11:03
Рубрика: Легковые авто

BMW извиняется: на критику "ноздрей" компания ответила своеобразно

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Не секрет, что новый фирменный стиль BMW с гипертрофированной решёткой радиатора провоцирует на критику несогласных.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Так, один из пользователей написал в Twitter под одним из постов марки фразу "Вернитесь к производству BMW", на что представитель компании ответил своеобразно.

Ответ был дословно таким: "Окей, бумер, почему ты не готов к переменам?". В самом слове "бумер" ничего обидного нет: это люди, которые родились в 80-х и повзрослели на рубеже тысячелетий.

Однако фраза из интернет-сленга "окей, бумер" воспринимается как насмешка и относится к тем, кто отказывается понимать и принимать происходящее в современном мире. Другими словами, так обращаются к тем, кого часто именуют "старпёрами".

"Неважно, сколько вам лет, мы вас слышим, - написала BMW в своём извинении. - Нам искренне жаль, но мы действительно никого не хотели оскорблять. Путь в мир новой мобильности тернист, но мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в этом путешествии".

#BMW