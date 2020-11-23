Hyundai представила новую Elantra для России

Компания Hyundai представила новое поколение Elantra до российского рынка.

Седан будет оснащаться шестиступенчатой автоматической трансмиссией и двумя вариантами бензиновых двигателей - 1,6 MPI и 2,0 MPI мощностью 128 л.с. и 150 л.с. соответственно.

На выбор доступны четыре комплектации автомобиля - Base, Active, Elegance и Anniversary.

Дебют Elantra седьмой генерации состоялся весной этого года. Модель переехала на новую платформу, получила неординарный дизайн, выросла в габаритах. Длина автомобиля составляет 4 676 мм, что больше по сравнению с предшественником на 56 мм. Размер колесной базы - 2 720 мм (+20 мм), ширина - 1 826 мм (+25 мм), высота - 1 435 (-20 мм).

Старт продаж на российском рынке и стоимость всех комплектаций будут объявлены позже.

Сейчас Elantra можно купить в России от 1 235 000 до 1 405 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие новинки привезет Hyundai в нашу страну в 2021 году.