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23.11.2020 10:00
Рубрика: Легковые авто

Какие новинки привезет Hyundai в Россию в 2021 году

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai раскрыла "Российской газете" список ожидаемых новинок до третьего квартала 2021 года (включительно). Перспективные модели предназначены для автомобильного рынка России.

Фото: www.thekoreancarblog.com
Hyundai приступила к тестам загадочного кроссовера. Он очень маленький

В самом конце текущего года стоит ожидать появление полноразмерного кроссовера Palisade и седана Elantra седьмого поколения. Palisade и Elantra уже получили сертификаты Одобрения типа транспортного средства в нашей стране.

Помимо этого, в первом квартале будущего года Hyundai порадует россиян рестайлинговым кроссовером Santa Fe, во втором квартале кроссовером Tucson следующей генерации, в третьем квартале новым минивэном Н-1. К слову, Tucson был представлен в сентябре.

При этом в пресс-службе корейской марки ничего не ответили, когда в России появится новое поколение Hyundai Creta. В то же время управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев ранее говорил, что кроссовер дебютирует в середине 2021 года.

#Hyundai