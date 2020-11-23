Какие новинки привезет Hyundai в Россию в 2021 году

Компания Hyundai раскрыла "Российской газете" список ожидаемых новинок до третьего квартала 2021 года (включительно). Перспективные модели предназначены для автомобильного рынка России.

В самом конце текущего года стоит ожидать появление полноразмерного кроссовера Palisade и седана Elantra седьмого поколения. Palisade и Elantra уже получили сертификаты Одобрения типа транспортного средства в нашей стране.

Помимо этого, в первом квартале будущего года Hyundai порадует россиян рестайлинговым кроссовером Santa Fe, во втором квартале кроссовером Tucson следующей генерации, в третьем квартале новым минивэном Н-1. К слову, Tucson был представлен в сентябре.

При этом в пресс-службе корейской марки ничего не ответили, когда в России появится новое поколение Hyundai Creta. В то же время управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев ранее говорил, что кроссовер дебютирует в середине 2021 года.