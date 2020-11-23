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Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Договор по открытому небу становится нежизнеспособным после выхода из него Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По его словам, никаких жестких гарантий со стороны НАТО об отказе передавать Вашингтону данные, полученные союзниками США по альянсу, разумеется, не будет. "Зато можно твердо рассчитывать на то, что эти данные будут сразу же передаваться Вашингтону", - написал российский сенатор в своем Twitter, подчеркнув, что это гарантированно.

Пушков также отметил, что заявления американских союзников о приверженности соглашению не отменяют их особых отношений с Вашингтоном, тесного сотрудничества разведок. Отследить же тайную передачу данных невозможно, заключил политик.

Напомним, 22 ноября Соединенные Штаты официально вышли из Договора по открытому небу. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в воскресенье истек шестимесячный срок после подачи заявления о выходе из Договора, после чего Соединенные Штаты "больше не являются его стороной". О'Брайен, назвал документ "устаревшим" и повторил нападки на Россию, которые Вашингтон использовал в качестве предлога для выхода из этого международного механизма.

В российском МИД заявили, что от этого не выиграли ни европейская безопасность, ни безопасность США и их союзников. Позицию Вашингтона дипломаты назвали лицемерием и игрой на публику.

Это соглашение было подписано в 1992 году и вступило в силу в 2002-м. Договор позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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