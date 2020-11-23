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23.11.2020 12:25
Рубрика: Авто

В Москве заработали новые полосы для движения общественного транспорта

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В столице заработали 14 новых выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В Москве введут новые выделенки

По данным департамента, в частности, полосы открыты на улицах Лебедева и Менделеева, Осеннем бульваре, а также на Рижской площади. Всего по новым участкам проходит 105 маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 смежных межрегиональных маршрутов. В сутки эти маршруты перевозят ежедневно больше 250 тысяч пассажиров.

В департаменте напомнили, что новые участки сделаны для приоритета общественного транспорта там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать.

Напомним, что в столице отменили разрешенный проезд по выделенным полосам для частного транспорта. Теперь выделенками могут пользоваться только экстренные службы, общественный транспорт и такси.

В регионах Авто Дороги Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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