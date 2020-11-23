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23.11.2020 03:35
Рубрика: Власть

В Приморье самолетами доставили восемь генераторов

Текст: Анна Бондаренко

Утром в понедельник двумя самолетами Ил-76 в Приморье доставили восемь передвижных генераторов для обеспечения электричеством объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства края.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В оставшийся на три дня без тепла район Владивостока вернули отопление

"Губернатор обратился к ряду федеральных министерств с просьбой направить в край дополнительные генераторы. Поступившее из Росрезерва оборудование установят на центральном тепловом пункте в районе Чуркин, где сложилась наиболее тяжелая обстановка с обеспечением светом из-за падения опоры ЛЭП", - рассказал руководитель регионального агентства энергетики и газоснабжения Андрей Леонтьев.

Также он добавил, что ночью 23 ноября региону были выданы еще два генератора по распоряжению Правительственной комиссии.

Напомним, что на минувшей неделе из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. В тысячах домов Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов света нет до сих пор, практически полностью остался без тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек, вчера его начали подключать к отоплению.

Для оказания экстренной помощи населению развернуты пункты временного размещения, работают полевые кухни, палатки с электрогенераторами.

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