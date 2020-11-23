Стало известно сколько заработал Медведев за победу на Итоговом турнире АТР

В воскресенье второй раз в истории теннисист из России выиграл Итоговый турнир АТР. В решающем матче Даниил Медведев переиграл Доминика Тима из Австрии в трех сетах. Ранее этот турнир выигрывал Николай Давыденко.

Медведев одержал на турнире пять побед в пяти матчах. Это принесло ему 1500 очков в рейтинг АТР.

Также россиянин заработал больше всех участников Итогового турнира. За попадание в Лондон он получил 153 тысячи долларов, три победы в групповом раунде пополнили его банковский счет еще на 459 тысяч.

Победа в полуфинале над испанцем Рафаэлем Надалем принесла 402 тысячи, а успех в финале еще 550 тысяч.

В сумме Медведев в Лондоне заработал 1 миллион 564 тысячи долларов.