В ООН назвали необоснованным задержание Карлоса Гона в Японии

По мнению представителей рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, "лишение свободы Карлоса Гона с 19 ноября 2018 года по 5 марта 2019 года и с 4 по 25 апреля 2019 года противоречит Всеобщей декларации прав человека и Международному пакта о гражданских и политических правах". В связи с этим Гон должен получить компенсацию, как это предусмотрено международным законодательством.

В Японии бывшего главу Nissan подозревают в утаивании части полученного им вознаграждения (речь идет о сумме примерно в 87 миллионов долларов) и уходе от уплаты налогов. В ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован токийской прокуратурой. Тогда же его уволили из Nissan, а затем исключили и из совета директоров компании. В марте 2019 года Гона освободили под залог, а в декабре он бежал из Японии в Ливан. В Бейруте Гон провел пресс-конференцию, на которой обвинил японское правосудие в необъективности. Он пожаловался на грубое нарушение его прав и политическое преследование. По его мнению, дело в его отношении было сфабриковано в результате сговора представителей японского бизнеса и высокопоставленных чиновников.