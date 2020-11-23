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23.11.2020 14:10
Рубрика: В мире

В ООН назвали необоснованным задержание Карлоса Гона в Японии

Текст: Юрий Когалов
Эксперты ООН сочли необоснованным задержание в Японии в 2018 году бывшего председателя совета директоров концерна Nissan Карлоса Гона. Как отмечается на сайте управления верховного комиссара ООН, Токио должен компенсировать нанесенный ему ущерб.

По мнению представителей рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, "лишение свободы Карлоса Гона с 19 ноября 2018 года по 5 марта 2019 года и с 4 по 25 апреля 2019 года противоречит Всеобщей декларации прав человека и Международному пакта о гражданских и политических правах". В связи с этим Гон должен получить компенсацию, как это предусмотрено международным законодательством.

Фото: REUTERS/Etienne Laurent
Nissan требует от Карлоса Гона новые 95 млн долларов

В Японии бывшего главу Nissan подозревают в утаивании части полученного им вознаграждения (речь идет о сумме примерно в 87 миллионов долларов) и уходе от уплаты налогов. В ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован токийской прокуратурой. Тогда же его уволили из Nissan, а затем исключили и из совета директоров компании. В марте 2019 года Гона освободили под залог, а в декабре он бежал из Японии в Ливан. В Бейруте Гон провел пресс-конференцию, на которой обвинил японское правосудие в необъективности. Он пожаловался на грубое нарушение его прав и политическое преследование. По его мнению, дело в его отношении было сфабриковано в результате сговора представителей японского бизнеса и высокопоставленных чиновников.

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