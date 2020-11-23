В США началась предполетная проверка самолетов Boeing 737 MAX

Почти 700 рабочим в течение нескольких недель предстоит проверить лайнеры в штате Вашингтон, сообщает Reuters. Инвентаризации подлежат 450 лайнеров, которые находятся на балансе самой корпорации Boeing, и 387 самолетов, принадлежащим авиакомпаниям США. Самолеты 737 MAX прибывают для обслуживания и обновления программного обеспечения и систем управления полетом, как было предписано регулирующим органом - Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). По данным специалистов, на подготовку каждого самолета к полету с учетом технического обслуживания и обновления программного обеспечения уйдет около двух недель.

Ранее в ведомстве заявили о том, что Boeing предстоит выполнить ряд условий перед тем, как начать перевозку пассажиров. Самолеты необходимо будет модифицировать, внеся дополнительные изменения в их конструкцию, а пилоты должны будут пройти дополнительное обучение. Обязательным станет занятие на тренажере перед каждым полетом под надзором представителей регулятора.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что Европа собирается в январе снять запрет на полеты в Старом свете Boeing 737 MAX. Напомним, что полеты самолетов указанной модификации были прекращены после двух смертельных катастроф: в результате крушения 737 MAX в Индонезии и Эфиопии с интервалом в пять месяцев в 2018 и 2019 годах погибло 346 человек, что вызвало серию расследований, ослабило лидерство США в мировой авиации, стоило Boeing около 20 миллиардов долларов и серьезных имиджевых потерь. Компания, называющая себя крупнейшим экспортером США, была вынуждена свернуть пакет заказов на поставку около тысячи 737 MAX мировым авиакомпаниям.

Как отмечают аналитики, 737 MAX возвращается в то время, когда пандемия коронавируса подорвала спрос на авиаперелеты и новые самолеты. Boeing также сталкивается с новыми европейскими торговыми тарифами. По оценке некоторых экспертов, авиакомпании из-за пандемии не увидят крупных поставок самолетов минимум до 2022 года.