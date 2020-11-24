Эксперт прокомментировал изменения в водительских правах и ПТС

МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС. На лицевой стороне прав разместят текст на русском, английском и французском языках. Он будет находиться в верхней части документа. А в ПТС появятся данные о количестве сидячих мест и ранее проведенных проверках. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" оценил изменения в водительских правах и ПТС.

"Изменения в водительских удостоверениях и автомобильных документах, внесенные МВД, чисто технические - на жизнь большей части российских автомобилистов они никак не повлияют.

Появление надписи "Водительское удостоверение" на трех языках - это попытка приравнять российские права к международному образцу, который нужно было получать отдельно для беспрепятственного передвижения за границей. По факту, даже в странах Евросоюза россияне спокойно ездили или брали напрокат авто и с правами текущего образца. Для ЕС гораздо важнее наличие страховки гражданской ответственности водителя, так называемой грин-карты.

ПТС в повседневной жизни автомобилисты вообще не используют, он нужен только для переоформления права собственности или для регистрационных действий, так что дополненные данные в нем МВД скорее делает для собственной статистики автомобилей и каких-либо проверок. Например, указание посадочных мест и максимально допустимой массы, скорее всего, сделано для владельцев малого коммерческого транспорта, которые порой модифицируют машины, формально выпадая из категории "B", - отметил эксперт.