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24.11.2020 13:00
Рубрика: ПДД

Эксперт прокомментировал изменения в водительских правах и ПТС

Текст: Юрий Зубко
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС. На лицевой стороне прав разместят текст на русском, английском и французском языках. Он будет находиться в верхней части документа. А в ПТС появятся данные о количестве сидячих мест и ранее проведенных проверках. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" оценил изменения в водительских правах и ПТС.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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"Изменения в водительских удостоверениях и автомобильных документах, внесенные МВД, чисто технические - на жизнь большей части российских автомобилистов они никак не повлияют.

Появление надписи "Водительское удостоверение" на трех языках - это попытка приравнять российские права к международному образцу, который нужно было получать отдельно для беспрепятственного передвижения за границей. По факту, даже в странах Евросоюза россияне спокойно ездили или брали напрокат авто и с правами текущего образца. Для ЕС гораздо важнее наличие страховки гражданской ответственности водителя, так называемой грин-карты.

ПТС в повседневной жизни автомобилисты вообще не используют, он нужен только для переоформления права собственности или для регистрационных действий, так что дополненные данные в нем МВД скорее делает для собственной статистики автомобилей и каких-либо проверок. Например, указание посадочных мест и максимально допустимой массы, скорее всего, сделано для владельцев малого коммерческого транспорта, которые порой модифицируют машины, формально выпадая из категории "B", - отметил эксперт.

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#ПДД