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24.11.2020 10:01
Рубрика: ПДД

МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Приказом главы МВД Владимира Колокольцева утверждены изменения в водительские удостоверения и ПТС. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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На лицевой стороне водительского удостоверения сверху в три строки будет расположено название документа на трех языках - русском, английском и французском. Это единственное изменение, которое коснется прав. Новый образец уже утвержден, приказ лишь закрепляет эту норму.

Что касается ПТС, то в нем теперь должны содержаться данные о количестве сидячих мест за исключением водительского, предыдущих проверках, допустимой массе. В свидетельстве о регистрации транспортного средства должна быть указана мощность двигателя, таможенные ограничения.

#авто