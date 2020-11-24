МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС

Приказом главы МВД Владимира Колокольцева утверждены изменения в водительские удостоверения и ПТС. Документ был опубликован на портале правовой информации.

На лицевой стороне водительского удостоверения сверху в три строки будет расположено название документа на трех языках - русском, английском и французском. Это единственное изменение, которое коснется прав. Новый образец уже утвержден, приказ лишь закрепляет эту норму.

Что касается ПТС, то в нем теперь должны содержаться данные о количестве сидячих мест за исключением водительского, предыдущих проверках, допустимой массе. В свидетельстве о регистрации транспортного средства должна быть указана мощность двигателя, таможенные ограничения.