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24.11.2020 17:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ запатентовал щиток приборов для новой "ГАЗели"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Горьковский автозавод уже успел оформить охранные документы на внешний вид и переднюю панель "ГАЗели NN" (New Next). Теперь в открытой базе Роспатента появился патент на промышленный образец комбинации приборов перспективной модели.

Фото: Пресс-служба МАЗа
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"ГАЗель NN", по сути, является глубоко рестайлинговым вариантом "ГАЗели Next". Впервые модернизированная "ГАЗель" дебютировала в 2019 году на выставке Comtrans. Массовый выпуск основной линейки "ГАЗелей NN" должен стартовать в будущем году.

Интерьер автомобиля может похвастать современной передней панелью, щитком приборов с дисплеем по центру, более комфортным водительским сиденьем, многофункциональным рулевым колесом с кожаной оплёткой. Также имеется 9-дюймовая мультимедийная система, подушки безопасности и камеры кругового обзора.

По экстерьеру "ГАЗель NN" получила оригинальное оперение с линзованными фарами, раздутым бампером, новой решёткой радиатора, рельефным капотом и иной формой крыльев.

В линейку силовых агрегатов войдут турбодизель Volkswagen, бензиновый УМЗ Evotech и турбодизель Huadong (Cummins). Двигатель VW стыкуется с шестиступенчатой "механикой". Изучается вопрос с "автоматом" и не исключается появление "робота".

Кстати говоря, в сентябре 2020 года ГАЗ завершил сборку предсерийных образцов коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. Запас хода электрогрузовичка составляет от 120 км до 200 км.

#ГАЗ