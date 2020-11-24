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24.11.2020 14:12
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus Cross: первое фото с завода

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

Паблик AvtoVAZ News опубликовал фрагмент передней части Lada Largus Facelift в версии Cross. Ранее был частично рассекречен стандартный универсал Largus FL.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Судя по свежему снимку, обновлённый Largus Cross получил капот и крылья иной формы, оригинальные колёсные диски, новые боковые зеркала от Lada Vesta, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя. Также известно, что автомобиль примерил фары от Renault Logan 2, Х-образный передний бампер, ячеистую решётку радиатора.

Салон Largus FL тоже не является секретом. Внутри рулевое колесо, щиток приборов, сиденья, центральный подлокотник унифицированы с Xray Cross. Передняя панель и дверные карты заимствованы от Renault Duster.

Lada Largus по-прежнему оснащается 1,6-литровыми "атмосферниками" мощностью 87 л. с. и 106 л. с. Двигатели работают в связке с пятиступенчатой механической КП.

По предварительным данным, в серию рестайлинговый Lada Largus пойдет только в феврале 2021 года. У дилеров товарные автомобили появятся в марте того же года.

#Lada