Про семью Терлецких-Беккер "РГ" писала в 2013 году. Тогда малышей у Алены и Александра было четверо. Спустя год в семье появился пятый сын - Сан Саныч. Мальчик, рожденный в год Олимпиады, в год ярких эмоций: "Я ведь и сама в олимпийском году родилась, так что - судьба", - смеется Алена Беккер.

Жаль, но "олимпийского" Сан Саныча нынче нам застать не удалось - занятой человек был в детском саду. А вот наши очень повзрослевшие знакомые, которых мы с фотографом запомнили шустро расползающимися по сторонам, оказались дома. Пока шел наш разговор с родителями, "квартет" с нетерпением ждал, когда наконец со стола исчезнет блокнот и появится обед, а потом можно будет приступить к занятиям. В школу второклассники Марта, Эмилия, Антон и Дмитрий не пошли, потому что приболели, но за учебу переживают: "А "Окружающий мир"?" - "А чтение по ролям?!" "Все успеем!" - успокаивает мама. Так что приносим извинения за сбой в расписании. Кстати, дистанционное обучение с помощью современных технологий семья нынешней весной так и не осилила: компьютер один, а учеников четверо, и такая задачка решения не имеет. Теперь учительница шлет задания родителям в мессенджер или просто отдает на бумаге - так надежнее.

В 2012 году рождение этих малышей стало для Новосибирска событием. Потому что четверня - впервые в городе за 10 лет - это, можно сказать, чудо. Народ страшно волновало, не из пробирки ли дети? "Нет!" - отвечали счастливые родители... Кстати, кто из четверых старший, Александр и Алена не говорят детям до сих пор, чтобы не нарушать устойчивость этого маленького коллектива. Квадра получилась удивительно сплоченная и уравновешенная, чужих внутрь не пускают, разве что постоянного партнера по играм Сан Саныча. Кто за кем рождался, четверняшки не знают, но, когда были помладше, часто ходили друг за другом именно в той самой последовательности - родители, наблюдая за своей "колонной" из окна, не переставали удивляться. У шатенок-девчонок имена немецкие (Эмилия смешно зовет сестру Мартухой, а брат Антон ласково - Мартусеночком), у блондинов-мальчишек русские - родители проявили взаимное уважение к корням каждого.

История сказочная, но в 2013 году нам пришлось развенчать кое-какие мифы. Тогда Алена и Александр решились рассказать "РГ" правду о том, как городские власти "подарили" им трехкомнатную квартиру. Квартира, вопреки громким заявлениям, оказалась совсем не подарком, а временным жильем на пять лет на условиях коммерческого найма. Тогда мы удивлялись не чуду рождения, а совсем другому. Выяснилось, что семья с четырьмя детьми, неработающей мамой и папой - научным сотрудником с небольшой зарплатой - не может даже встать в очередь на получение жилья от государства. Потому как в их годовой доход попал полученный материнский капитал, и это лишило их права претендовать на статус малоимущих. Публикацию "РГ" о странном "подарке" подхватили другие СМИ, началась шумиха, и в результате семье отдали это жилье на условиях социального найма, как говорится, под давлением общественности. Сейчас Алена с Александром ту самую "трешку" приватизировали и очень этому рады. В успех, допустим, строительства дома на выделенном бесплатно для многодетных участке они почему-то не очень верят, а эти квадратные метры (пусть и сравнительно небольшие) надежны и уже обжиты. "Спасибо, что тогда вступились за нас", - говорит Александр. За почти 30 лет научного поиска в Академгородке он "заработал" 15-метровую комнату в общежитии, которую нельзя оформить в собственность. И если бы не эта квартира, семья, наверное, до сих пор жила бы на этих 15 метрах, как они в общем-то и собирались. "С коммерческим наймом - наверное, это все-таки была ошибка чиновников? Кто-то что-то перепутал?" - спрашиваю я сегодня. "Да почему, - отвечают мне Алена с Александром. - Семья с тройняшками по соседству до сих пор так и живут, уже сколько лет прошло. И четвертого недавно родили"...

Так или иначе, а у Терлецких-Беккер все-таки жилплощадь не временная, а постоянная. И основательность тут чувствуется, хотя дети наведенный порядок мгновенно превращают в хаос. Готовясь к поступлению "квартета" в первый класс, родители, как положено, организовали каждому свое рабочее место. Ничего не вышло. Столы мгновенно завалили всякими нужными вещами, а занимаются за общим - на кухне.

- Вот тут, за столом, вся наша жизнь, - говорят Алена и Александр. - И учеба, и работа, и смех, и слезы...

Слезы - что уж скрывать - тоже бывают. Вот, к примеру, мечта у Марты, Эмилии, Антона и Димы - поселиться всем вместе в большом доме и завести собак. Хаски. Кто-то собирается завести их целых шесть, кто-то поменьше, а вот Дима не хочет хаски, ему нравится бишон - французская болонка. "Ты что?! - удивляются братья и сестры. - Хаски же его съедят!" От такой перспективы не стыдно и заплакать - и в дом не возьмут, и собаку съедят... "Договариваемся, как поселить всех вместе - и хаски, и бишона, - улыбается Алена. - Вся наша жизнь - сплошной договорной процесс...".

Дом, большая семья - наверное,универсальный рецепт счастья

Дом, большая семья за столом, вдумчивый "договорной процесс" - наверное, универсальный рецепт счастья. Почему мы о нем забыли? "Почему у нас в стране рожают неохотно, как вы думаете? Есть чего бояться? - спрашиваю у счастливых родителей. - Думаю, тут дело не в этом, - качает головой Алена. - Бояться нечего, и никто, думаю, не боится. Если женщина - именно женщина - захочет иметь детей, ее ничто не остановит. Она будет рожать. Но ей надо понять - вот здесь, в голове, - что это ей нужно".

В "квартете" верховодит отличница-Марта. Фото: Татьяна Кравченко

Конкретно

Без чего не обойтись многодетным?

"Без машины!" - не задумываясь, отвечает Алена. Без машины никуда. Но почему-то в Новосибирской области пятиместную машину дарят семьям, где семь детей. "А как они все туда войдут?" - удивляется Алена. У Терлецких-Беккер раньше тоже была пятиместная. И Александр возил малышей в поликлинику парами. Два рейса к врачам занимали весь день! Сейчас у них вместительный автомобиль, в который входят все семеро и собака. Кстати, тоже очень полезный член семьи - от общения с детьми она так устает, что, когда дома никого нет, оглушительно храпит под дверью. "Ни один грабитель не полезет!" - радуется Дима. А еще семья мечтает, что в их микрорайоне "Весенний" появятся велосипедные и беговые дорожки и зона отдыха для взрослых и тех детей, кто уже вырос из дворовых площадок. Пока мамочки с колясками здесь вынуждены гулять вдоль дорог, там же катаются дети на скейтбордах и велосипедах, говорят, одного ребенка уже сбила машина.

Кстати

Хорошая новость

На "президентские" выплаты Терлецкие-Беккер этим летом впервые поехали отдыхать полным составом. 10 дней на базе отдыха в Боровом: лес, купание в бассейне, настоящий семейный отдых - здесь на этом специализируются. "Следующую партию выплат куда потратите?" - задаю я нескромные вопросы. "Посудомойку надо обновить!" - мечтает Алена.