Минск: Очередной 55-тонный самосвал поставлен в Красноярский край

Дальнейшее наращивание мощности по добыче каменного энергетического угля на разрезе "Саяно-Партизанский" в Красноярском крае связано с использованием и нового самосвала БЕЛАЗ-7555Н. Его грузоподъемность составляет 55 тонн, сообщил источник в управляющей компании белорусского холдинга.

А компания "Русский уголь", которая входит в группу "Сафмар", поясняет БЕЛТА, продолжает наращивать производственные мощности именно за счет пополнения парка карьерной техники разреза у предгорья Саян. По расчетам специалистов, новый тяжеловес, предназначенный для транспортировки вскрышных пород и угля до внутреннего склада, и способствует росту производственной мощности разреза.

Только за последние три года на угледобывающее предприятие поступило семь аналогичных карьерных машин, сообщил главный механик разреза Сергей Железцов. А всего на разрезе "эксплуатируется около двух десятков единиц техники белорусского производства, из них тринадцать самосвалов БЕЛАЗ-7555В, три - БЕЛАЗ-7555D и еще три - БЕЛАЗ-7555Н". И все грузоподъемностью 55 тонн, уточнил представитель компании.

Причина устойчивой востребованности тяжеловесов, по мнению специалистов, заключается в том, что в них "реализованы передовые технические решения и внедрены новые узлы и системы". В частности, создана современная гидромеханическая передача с системой автоматического управления. Она улучшает эксплуатационные характеристики машины, увеличивает ее ресурс и надежность, поддерживая оптимальные рабочие режимы.

Кроме того, разработан и новый ведущий задний мост с увеличенным ресурсом, двухконтурная гидросистема, обеспечивающая надежность и высокую динамику работы, кабина повышенной комфортности и улучшенной обзорности.

А что касается "Саяно-Партизанского" разреза, введенного в эксплуатацию почти тридцать лет назад в Союзном государстве, то здесь, уточняет агентство, еще два года назад впервые был достигнут годовой объем добычи в один миллион тонн угля, а в ближайшей перспективе он должен вырасти в полтора раза. И причин для этого несколько. Во-первых, сибирское твердое топливо традиционно пользуется высоким спросом на внутреннем рынке, а во-вторых, оно востребовано у импортеров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.