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24.11.2020 17:09
Рубрика: Происшествия

Названа вероятная причина захвата детей в Колпино

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Одной из причин, по которой мужчина взял в заложники детей в Колпино, могло стать подозрение в неверности супруги. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Валентин Егоршин/РИА Новости
Житель Колпино отпустил захваченных в заложники детей

Напомним, захват заложников произошел днем в квартире на улице Пролетарской. Несколько минут назад после того, как переговоры с захватчиком провел прокурор Колпинского района Петербурга Игорь Ивкин, мужчина согласился отпустить детей.

По предварительным данным, дети не пострадали. Тем не менее, чтобы врачи удостоверились, что с ними все в порядке, их увезут на обследование в больницу №22.

По факту захвата детей начата процессуальная проверка. Она находится под контролем городской прокуратуры.

Обстоятельства случившегося выясняются. Пока известно следующее: о захвате детей полицейским сообщила жена. Она рассказала, что муж выгнал ее из квартиры, захватил детей, но никаких требований не выдвигал. Известно, что мужчина был нетрезв, ранее и он состоял на учете у психиатра.

В последние несколько часов переговоры с захватчиком вела его супруга. Она просила отпустить детей, слова ей помогали подбирать психологи. В прокуратуре Петербурга уточнили, что в квартиру женщина не заходила. Она общалась с захватчиком через окно на первом этаже.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщили, что детям 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет. Четверым из них захватчик приходится отчимом, двоим младшим - отцом. Три года назад семья переехала в Петербург из Архангельска. В Петербурге семья снимает ту самую трехкомнатную квартире на улице Пролетарской. В последние месяцы там шел ремонт. У взрослых и у детей имелась петербургская регистрация, правда по другому адресу.

Условия жизни семьи вопросов у специалистов не вызывали: жила семья небогато, но в квартире всегда было чисто, у всех детей имеются отдельные кровати, у старших оборудованы также места для учебы.

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